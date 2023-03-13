СК возбудил уголовное дело после инцидента с тоннелем БКЛ. «Донстрой» указал на подрядчика

После этого метрополитен Москвы обратился в местный Следственный комитет и главк МВД с просьбой провести проверку «Донстроя». В Дептрансе заявили, что в результате бурения над тоннелем метро в конструкции было проделано отверстие, через которое на пути вылилась глина с песком.