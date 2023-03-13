СК возбудил уголовное дело после инцидента с тоннелем БКЛ. «Донстрой» указал на подрядчика

Следственный комитет по Москве завел уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ после приостановки движения между станциями Большой кольцевой линии, сообщается в его телеграм-канале. В ведомстве установили, что работами занималась частная строительной организация, следователи начали изымать строительную и проектную документацию.
«„Донстрой“ является девелопером и заказчиком строительства многофункциональной застройки <…> и не ведет самостоятельно строительно-монтажные и инженерно-геологические работы. <…> Получение разрешения на проведение бурильных работ является обязанностью генподрядчика», — отметила пресс-служба застройщика. В Antteq комментариев пока не давали.
На данный момент «Донстрой» принимает участие в комиссии по выяснению причин произошедшего.
Примерно в 10.20 на Большой кольцевой линии метро приостановили движение поездов от станции «Новаторская» до «Аминьевской». В телеграм-каналах писали, что в тоннеле произошел потоп. В 12.25 движение было восстановлено.
После этого метрополитен Москвы обратился в местный Следственный комитет и главк МВД с просьбой провести проверку «Донстроя». В Дептрансе заявили, что в результате бурения над тоннелем метро в конструкции было проделано отверстие, через которое на пути вылилась глина с песком.
Большую кольцевую линию в метро в Москве запустили 1 марта. В эксплуатацию ввели девять последних станций кольца.