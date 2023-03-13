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СК возбудил уголовное дело после инцидента с тоннелем БКЛ. «Донстрой» указал на подрядчика

Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:15

Следственный комитет по Москве завел уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ после приостановки движения между станциями Большой кольцевой линии, сообщается в его телеграм-канале. В ведомстве установили, что работами занималась частная строительной организация, следователи начали изымать строительную и проектную документацию.

Строительная компания «Донстрой», которую Московский метрополитен попросил у правоохранителей проверить, заявила «Ведомостям», что бурением скважин, выполнением инженерно-геологических работ и получением разрешения на их проведение занимается подрядчик Antteq.

«„Донстрой“ является девелопером и заказчиком строительства многофункциональной застройки <…> и не ведет самостоятельно строительно-монтажные и инженерно-геологические работы. <…> Получение разрешения на проведение бурильных работ является обязанностью генподрядчика», — отметила пресс-служба застройщика. В Antteq комментариев пока не давали.

На данный момент «Донстрой» принимает участие в комиссии по выяснению причин произошедшего.

Примерно в 10.20 на Большой кольцевой линии метро приостановили движение поездов от станции «Новаторская» до «Аминьевской». В телеграм-каналах писали, что в тоннеле произошел потоп. В 12.25 движение было восстановлено.

После этого метрополитен Москвы обратился в местный Следственный комитет и главк МВД с просьбой провести проверку «Донстроя». В Дептрансе заявили, что в результате бурения над тоннелем метро в конструкции было проделано отверстие, через которое на пути вылилась глина с песком.

Большую кольцевую линию в метро в Москве запустили 1 марта. В эксплуатацию ввели девять последних станций кольца.

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Следственный комитет
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