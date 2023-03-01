В Москве запустили Большую кольцевую линию метро

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл Большую кольцевую линию столичного метро. В церемонии по видеосвязи принял участие Владимир Путин, пишет РИА «Новости».
В эксплуатацию ввели девять последних станций Большого кольца: «Марьина Роща», «Рижская», «Сокольники», «Текстильщики», «Печатники», «Нагатинский Затон», «Кленовый бульвар», «Каширская» и «Варшавская».
По словам президента, новая линия стала крупнейшим в мире подземным кольцом. Она уже введена в строй и доступна для поездок по всей протяженности.
Протяженность Большой кольцевой линии составила 70 километров. На ней построена 31 станция и три электродепо.