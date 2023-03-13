На БКЛ ходят поезда с увеличенным интервалом. В тоннеле потоп

В Москве на Большой кольцевой линии метро приостановили движение поездов от станции «Новаторская» до «Аминьевской». В обратном направлении поезда ходят с увеличенным интервалом, пишут «Новости Москвы».
Телеграм-канал сообщает, что в тоннеле произошел потоп. На одно из участков рельсы даже ушли под воду.
В Дептрансе «Интерфаксу» заявили, что задержки связаны с проверкой инфраструктуры. Ведомство советует пользоваться поездами, следующими против часовой стрелки, и наземным транспортом.
Большую кольцевую линию в метро в Москве запустили 1 марта. В эксплуатацию ввели девять последних станций кольца.