Метро Москвы попросило полицию проверить застройщика «Донстрой» из‑за ЧП в тоннеле БКЛ

Метрополитен Москвы обратился в местные следственный комитет и главк МВД с просьбой провести проверку строительной компании «Донстрой». Застройщик без контроля и согласования организовал бурильные работы, которые привели к приостановке движения поездов на Большой кольцевой линии, сообщает московский Департамент транспорта в своем телеграм-канале.
В Дептрансе заявили, что в результате бурения над тоннелем метро в конструкции между станциями «Мичуринский проспект» и «Аминьевская» было проделано отверстие, через которое на пути вылилась глина с песком. В результате этого движения поездов на участке от станции «Новаторская» до станции «Аминьевская» было остановлено.
Московский метрополитен требует от полиции возбудить уголовное дело. По решению Мосгосстройнадзора строительство на площадке над тоннелем остановлено до выяснения всех обстоятельств.
После восстановительных работ и проверки инфраструктуры движение было возобновлено в 12.25 (сбой на БКЛ возник около 10.20).
Большую кольцевую линию в метро в Москве запустили 1 марта. В эксплуатацию ввели девять последних станций кольца.