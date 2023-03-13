Метро Москвы попросило полицию проверить застройщика «Донстрой» из‑за ЧП в тоннеле БКЛ

В Дептрансе заявили, что в результате бурения над тоннелем метро в конструкции между станциями «Мичуринский проспект» и «Аминьевская» было проделано отверстие, через которое на пути вылилась глина с песком. В результате этого движения поездов на участке от станции «Новаторская» до станции «Аминьевская» было остановлено.