«ВК»-группа выложила скрины и арты S.T.A.L.K.E.R. 2 и пообещала слить еще больше при трех условиях

«До 15-го числа мы ждем изменений политики компании в сторону адекватности и принятия собственных фанатов, откуда бы они ни были, а также возвращение ру-локализации, если не по релизу, то как минимум в виде дополнения», — написал Nick Frost и подчеркнул, что у него «дружественное отношение». Он обвинил разработчиков в политизированности.