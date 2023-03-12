«ВК»-группа выложила скрины и арты S.T.A.L.K.E.R. 2 и пообещала слить еще больше при трех условиях

Администрация группы во «ВКонтакте» под названием «Вестник „Того Самого Сталкера“» опубликовала несколько скриншотов и артов из готовящейся игры S.T.A.L.K.E.R. 2. По словам владельца группы, у него есть доступ к материалам объемом 30 гигабайт — полноценный сюжет, описание кат-сцен, различные концепт-арты и глобальные карты.
«У нас на руках огромное количество материалов по S.T.A.L.K.E.R. 2, включая полноценный сюжет, описание кат-сцен, различные концепт-арты, глобальные карты и многое другое. Объем исчисляется десятками гигабайт», — написал администратор под ником Nick Frost.
Вместе с этим Nick Frost выложил скриншоты, «чтобы показать достоверность своих слов». DTF заметил, что локация с цветами похожа на ту, что была продемонстрирована от студии GSC Game World. Администратор написал, что у разработчиков получился «крутой сюжет, даже если брать просто кат-сцены».
«Вестник „Того Самого Сталкера“» не хочет размещать все материалы в сети. Администрация выдвинула три условия, при которых этого не случится.
- «[GSC Game World должна] одуматься, переосмыслить свое отношение к игрокам из Беларуси и России, извиниться за недостойное отношение к простым игрокам из этих стран».
- «Предлагаем разбанить профиль NF Star в вашем официальном дискорде — вы забанили меня ни за что, из‑за этого пришлось прекратить сдерживаться».
- «Отдельным вопросом идет возвращение ру-локализации. Фанаты ее ждут от вашей официальной компании. Не надо из‑за политики портить людям игру».
«До 15-го числа мы ждем изменений политики компании в сторону адекватности и принятия собственных фанатов, откуда бы они ни были, а также возвращение ру-локализации, если не по релизу, то как минимум в виде дополнения», — написал Nick Frost и подчеркнул, что у него «дружественное отношение». Он обвинил разработчиков в политизированности.
Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 несколько раз переносился — сначала на конец 2022 года, потом на 2023-й. На данный момент известно, что в России не будет официального релиза S.T.A.L.K.E.R. 2 из‑за военной спецоперации на территории Украины. Разработчики решили отказаться и от русской озвучки, оставив только субтитры.