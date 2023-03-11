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St. Vincent исполнила кавер на «Glory Box» Portishead. Ей аккомпанируют The Roots

Денис Ламехов
Сегодня в 13:21

Американская певица St. Vincent (настоящее имя — Энни Кларк) исполнила кавер на один из главных хитов британского трип-хоп-коллектива Portishead «Glory Box».

Ей подыгрывают группа The Roots и струнный ансамбль. Выступление состоялось в рамках программы The Tonight Show Starring Jimmy Fallon на американском канале NBC — одного из главных вечерних шоу в США.

На счету St. Vincent есть ряд не самых очевидных каверов — например, на «Piggy» Nine Inch Nails, «Sad But True» Metallica, «Funkytown» Lipps Inc. А еще есть на «Young Americans» Дэвида Боуи.

Последняя на данный момент пластинка исполнительницы «Daddy’s Home» увидела свет в июне 2021 года. Предлагаем прочесть рецензию на нее, написанную музыкальным журналистом Артемом Макарским.

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