St. Vincent исполнила кавер на «Glory Box» Portishead. Ей аккомпанируют The Roots

Американская певица St. Vincent (настоящее имя — Энни Кларк) исполнила кавер на один из главных хитов британского трип-хоп-коллектива Portishead «Glory Box».
Ей подыгрывают группа The Roots и струнный ансамбль. Выступление состоялось в рамках программы The Tonight Show Starring Jimmy Fallon на американском канале NBC — одного из главных вечерних шоу в США.
На счету St. Vincent есть ряд не самых очевидных каверов — например, на «Piggy» Nine Inch Nails, «Sad But True» Metallica, «Funkytown» Lipps Inc. А еще есть на «Young Americans» Дэвида Боуи.
Последняя на данный момент пластинка исполнительницы «Daddy’s Home» увидела свет в июне 2021 года. Предлагаем прочесть рецензию на нее, написанную музыкальным журналистом Артемом Макарским.