«Daddy’s Home» это не только альбом о возвращении отца домой, но и полноценное ему посвящение. Родившаяся в начале восьмидесятых музыкантка вдохновлялась пластинками из отцовской коллекции (Steely Dan, Sly and the Family Stone, Лу Рид и Джимми Хендрикс). Конечно, это альбом любящей дочери. Сейчас певица называет суд над отцом «нонсенсом от белых воротничков» (что заставляет вспомнить несколько историй несправедливого обвинения людей американскими властями), а также говорит о необходимости прощения каждого оступившегося и о том, что у всех нас есть свои изъяны.

В одном из интервью Кларк говорит о том, что меняла порядок песен на «Daddy’s Home» как минимум три раза. Надо сказать, что первый сингл «Pay Your Way in Pain» точно стоит на своем месте: это яркое и обманчивое вступление, после которого альбом становится куда более спокойным и расслабленным. Если на следующих треках «Down and Out Downtown» и «Daddy’s Home» еще чувствуется некое напряжение, то дальнейшие композиции музыкально напоминают другое посвящение семидесятым, «Sea Change» Бека. Кларк, однако, не поет о своем разбитом сердце, как это делал Бек Хансен в начале нулевых, — скорее иронизирует над падениями и богемной жизнью.

Этой иронии есть откуда взяться, но она идет совсем не из музыки. Если на нее как раз повлияла музыка довольно серьезная, хоть сыгранная чаще всего и с чистым сердцем — например, сольный Джордж Харрисон, Pink Floyd и Гарри Нильссон, — то новый образ Кларк вдохновлен куда более острыми на слова жителями Нью-Йорка. Это и героини Джины Роулендс у Кассаветиса — Кларк здесь остроумно шутит о женщинах под влиянием в «The Laughing Man». И Джоан Дидион, журналистка и писательница, вместе с Труменом Капоте и Томом Вулфом представительница «Новой журналистики», — ей Кларк отвешивает поклон наряду с Джони Митчелл, Мэрилин Монро, Тори Эймос и Ниной Симон в «The Melting of the Sun». И Кэнди Дарлинг, суперзвезда «Фабрики» Уорхола, увековеченная на обложке альбома «I Am a Bird Now» Anthony and the Johnsons, — ей здесь посвящен целый трек.