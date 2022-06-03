St. Vincent записала кавер на диско-хит Lipps Inc. «Funkytown»

Американская певица Энни Кларк, работающая под псевдонимом St. Vincent, записала кавер-версию главного (и единственного) хита диско-группы Lipps Inc. «Funkytown», вышедшего в 1979 году. Песню можно послушать здесь.

Она станет частью саундтрека к анимационному фильму «Миньоны: Грювитация». Звуковую дорожку к ленте спродюсировал Джек Антонофф, ранее работавший с Ланой Дель Рей, Лорд и Тейлор Свифт.

Антонофф выступил продюсером и ряда записей самой St. Vincent, включая ее последнюю на данный момент пластинку «Daddy’s Home» и предшествовавшую ей «Masseduction».