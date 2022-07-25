Американская певица St. Vincent (настоящее имя — Энни Кларк) выложила кавер на песню «Piggy» индастриал-рок-группы Nine Inch Nails. Его можно послушать здесь.
В 2020-м песня была опубликована эксклюзивно на стриминговой площадке Amazon Music, спустя год была выпущена на виниле ко Дню музыкального магазина. Официально в сети композиция появилась только сейчас.
За барабанную партию в треке отвечает Дейв Грол, экс-ударник Nirvana и фронтмен Foo Fighters.
В оригинале песня «Piggy» вышла на прорывной для Nine Inch Nails пластинке «The Downward Spiral», увидевшей свет в 1994 году. Журнал Rolling Stone поместил ее на 122-ю строчку своего списка пятисот величайших альбомов всех времен.
Ранее St. Vincent выпустила другой неожиданный кавер — это переработанная версия «Sad But True» Metallica.
Всего на счету исполнительницы семь полноформатных альбомов, самым известным из которых остается «Strange Mercy» (2011). Ее последняя на данный момент пластинка «Daddy’s Home» увидела свет в июне 2021 года.
Предлагаем перечитать архивное интервью с артисткой. Артем Макарский поговорил с ней о триллере «Мотель „Нигде“» (в ленте она играет одну из главных ролей), о разнице между индустриями кино и музыки и о честности создателя музыки с самим собой.