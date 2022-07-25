Американская певица St. Vincent (настоящее имя — Энни Кларк) выложила кавер на песню «Piggy» индастриал-рок-группы Nine Inch Nails. Его можно послушать здесь.

В 2020-м песня была опубликована эксклюзивно на стриминговой площадке Amazon Music, спустя год была выпущена на виниле ко Дню музыкального магазина. Официально в сети композиция появилась только сейчас.

За барабанную партию в треке отвечает Дейв Грол, экс-ударник Nirvana и фронтмен Foo Fighters.

В оригинале песня «Piggy» вышла на прорывной для Nine Inch Nails пластинке «The Downward Spiral», увидевшей свет в 1994 году. Журнал Rolling Stone поместил ее на 122-ю строчку своего списка пятисот величайших альбомов всех времен.