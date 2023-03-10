На месте флагмана H&M на Тверской откроется «Глория Джинс»

Флагманский магазин шведского ретейлера H&M на Тверской улице в Москве займет бренд «Глория Джинс». Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на представителя марки и консультанта сделки, компанию NF Group.
«Глория Джинс» получила помещение в результате тендера на открытие магазина в бизнес-центре «Галерея Актер» на углу Тверской улицы и Пушкинской площади. Магазин будет открыт весной.
«Открытие магазина в „Галерее Актер“ поможет „Глории Джинс“, которая на сегодняшний день и так является лидером своего сегмента, качественно увеличить покупательскую аудиторию, а расположение на центральной торговой улице города даст дополнительный маркетинговый потенциал узнаваемости бренда», — заявила директор направления стрит-ретейла NF Group Ирина Козина.
Ранее стало известно, что на месте магазина H&M на Большом проспекте Петроградской стороны в Петербурге откроются три магазина российских брендов. А именно: бутик сети салонов одежды для детей и беременных женщин «Кенгуру», магазин женской обуви и аксессуаров «Эконика» и шоурум женской одежды 2Mood.
H&M, пришедший на российский рынок в 2009 году, приостановил работу в стране в марте 2022 года. В июле ретейлер объявил об окончательном уходе из РФ, и уже в декабре были закрыты все магазины бренда в России.