На месте H&M на Петроградке откроются «Эконика», «Кенгуру» и 2Mood

На месте магазинов шведской группы H&M на Большом проспекте Петроградской стороны в Петербурге откроются три магазина российских брендов. Об этом пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на агентство недвижимости NF Group, которое стало консультантом сделок.
Площадь ушедшего бренда займет сеть салонов одежды для детей и беременных женщин «Кенгуру», магазин женской обуви и аксессуаров «Эконика» и шоурум женской одежды 2Mood.
«Большой проспект всегда пользовался огромной популярностью среди российских и международных ретейлеров благодаря своему расположению в центре нескольких активно развивающихся районов и отсутствию крупных торговых центров в ближайшем доступе», — сказала руководитель отдела торговой недвижимости NF Group в Петербурге Анна Лапченко.
Она добавила, что бывшие помещения H&M обладают «исключительными характеристиками». Речь, в частности, об открытой планировке, встроенных системах вентиляции, лифтах и логистике для разгрузки товаров.
H&M, пришедший на российский рынок в 2009 году, приостановил работу в стране в марте 2022 года. В июле ретейлер объявил об окончательном уходе из РФ, и уже в декабре были закрыты все магазины бренда в России.