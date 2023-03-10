Заразительный хит «Naatu Naatu» и осел на сцене: чего ждут от 95-й церемонии «Оскар»

Авторами рекомендаций выступили репортер отдела про индустрию развлечений Белен Эдвардс, редактор британской редакции Шеннон Коннеллан и редактор австралийской редакции Кейтлин Уэлш.
Никаких шуток про пощечину
Речь идет об инциденте на последнем «Оскаре», который стал чуть ли не самой обсуждаемой темой, затмившей победителей премии. Тогда Уилл Смит вышел на сцену к ведущему Крису Року, пошутившему о новой прическе Джады Пинкетт Смит (ей пришлось побрить голову после многолетней борьбы с заболеванием), и ударил того по лицу.
Эдвардс считает, что упомянуть это на нынешнем «Оскаре» сравнимо со «вскрытием залежавшейся банки с червями». Разговоры о пощечине уже давно утихли, Смит неоднократно извинился за свой поступок и понес наказание (актер вышел из состава Американской киноакадемии, ему также запретили посещать «Оскар» на 10 лет), а Рок недавно обсудил это на своем стендапе и как бы закрыл тему. «Теперь мы можем это отпустить?» — спросила Эдвардс.
На прошлогодней церемонии «Эмми» писательница Кинта Брансон получила статуэтку за лучший сценарий комедийного сериала «Начальная школа „Эбботт“». Перед объявлением победителя актер Уилл Арнетт за ноги вытащил на сцену Джимми Киммела. Ведущий вечерней передачи лежал в ногах Брансон, когда она произносила благодарственную речь. Позже, уже на своем шоу, Киммел лично принес извинения после критики в соцсетях.
Киммел заявлен ведущим 95-го «Оскара». Редактор Коннеллан надеется на способность комика «сдержать любые неуважительные, корыстные выходки на сцене», когда у победителей наступит минута славы. «Надеюсь, ведущий понял, что украсть чей‑то момент и сделать его своим — совсем не смешно», — заключила она.
Найдутся те, кто заявит об игнорировании чернокожих женщин в номинациях
Редактор Уэлш укоряет жюри Американской киноакадемии за игнорирование фильмов чернокожих женщин, которые получили высокие оценки критиков и «были осыпаны похвалами». К примеру, без внимания академиков осталась «Королева-воин» Джины Принс-Байтвуд, сделанная будто специально для номинации престижной премии, а также «Тилл» и «Сент-Омер», в которых авторы размышляют о материнстве, расе и насилии. И даже «Нет» Джордана Пила прошел мимо «Оскара», отмечает Уэлш.
«Кто‑то, кому киноакадемия действительно уделила внимание, обязательно должен упомянуть тех, кого она проигнорировала», — уверена она.
«Оскар» не будет затянутым
Церемонию не первый год критикуют за растянутый хронометраж — между награждениями то и дело вклиниваются то ведущие, то развлекательные номера, а то и все вместе. В результате «Оскар» становится «до безумия долгим», хотя всего-то хочется узнать, кто заберет золото домой, пишет Эдвардс.
Музыкальный номер под индийский хит «Naatu Naatu» просто обязан быть
Перед категорией «Лучшая оригинальная песня» один из номинантов выступает со своей композицией. Зачастую его выбирают случайным образом, но в этот раз, уверена Эдвардс, со сцены должен прозвучать индийский хит «Naatu Naatu» из фильма «RRR». К слову, уже известно, что так и будет: ее вживую споют исполнители Рахул Сиплигандж и Каала Бхайрава.
Сочиненная на языке телугу и написанная М.М.Кееравани и Чхандрабосе «Naatu Naatu» звучит в фильме на фоне энергичного танца двух центральных персонажей и толпы британских колонизаторов. Сцена разошлась на гифки и тиктоки впечатляющими тиражами. «[„Naatu Naatu“ на „Оскаре“] — верный способ поднять зрителей с мест и войти в историю как одно из лучших выступлений с оригинальной песней», — пишет Эдвардс.
На статуэтках должны быть игрушечные глазки-пуговки
Это отсылка ко «Все везде и сразу», номинированному на «Лучший фильм» и забравшему статуэтки на других премиях-предвестниках «Оскара». И это пожелание редактора Коннеллан из Австралии.
Рианна выступит на «Оскаре» с номинированной песней из «Черная пантера: Ваканда навеки» «Lift Me Up». Во время ее шоу на Супербоуле композиция не прозвучала (на то есть несколько причин), поэтому, считает редактор Уэлш, организаторы церемонии должны устроить «эпическое выступление». Заодно они смогут исправить недоразумение «Оскара» 2021 года, когда Чедвика Боузмана посмертно номинировали за лучшую главную роль (перед этим он уже выиграл аналогичную на «Золотом глобусе»), но победу в итоге отдали Энтони Хопкинсу, отмечает Уэлш.
Осел должен выносить статуэтки на сцену
В этом году за награды поборются три фильма: «Банши Инишерина» Мартина МакДоны и «Треугольник печали» Рубена Эстлунда — за лучший фильм, «Иа» Ежи Сколимовского — за лучший иностранный. Их объединяет одно — в каждом появляются ослы, судьбе одного из них очень не позавидуешь, а в «Иа» животное вообще играет главную роль.
«Почему бы не подарить нашим мягким копытным друзьям ликующий момент победы после всего этого драматизированного горя?» — предлагает Коннеллан. Она советует прописать в райдере осла много моркови, яблок и репы высшего качества.
«Мой год членов»
«Мой год членов» — это короткометражный анимационный фильм, созданный по юмористическим мемуарам Памелы Рибон «Записки для мальчиков: И другие вещи, которыми я не должен делиться с публикой». По сюжету 15-летняя Пэм выбирает себе парня, с которым могла бы лишиться девственности.
Несложно догадаться, все дело в названии. И редактор Уэлш ждет, когда ведущие «Оскара» будут перечислять номинантов и «сдерживать улыбки». Причем название уже вызывало неловкую заминку и смех в зале, когда Риз Ахмед и Эллисон Уилльямс впервые объявляли номинантов.
Кейт Бланшетт дирижирует оркестром «Оскара»
Кейт Бланшетт номинирована на премию за лучшую женскую роль в фильме «Тар». Она играет известного главного дирижера крупного немецкого оркестра, которую обвиняют в сексуальных домогательствах. Впрочем, редактор Коннеллан сомневается, что ставить ее во главе оркестра церемонии — это хорошая идея.