Заразительный хит «Naatu Naatu» и осел на сцене: чего ждут от 95-й церемонии «Оскар»

Эдвардс считает, что упомянуть это на нынешнем «Оскаре» сравнимо со «вскрытием залежавшейся банки с червями». Разговоры о пощечине уже давно утихли, Смит неоднократно извинился за свой поступок и понес наказание (актер вышел из состава Американской киноакадемии, ему также запретили посещать «Оскар» на 10 лет), а Рок недавно обсудил это на своем стендапе и как бы закрыл тему. «Теперь мы можем это отпустить?» — спросила Эдвардс.