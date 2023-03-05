Рок также намекнул, что вражда между ним и семьей Смит связана с церемонией вручения премии «Оскар» 2016 года, которую он провел, несмотря на призыв Пинкетт Смит к бойкоту из‑за отсутствия разнообразия в номинациях. «Она, черт возьми, сказала, что я должен уйти, потому что Уилла не номинировали на „Защитника“. Какого хрена? Тогда я шучу по этому поводу, кого это волнует? Вот так вот. Она начала, я закончил. Никто не придирается к этой суке. Она начала это дерьмо. Никто к ней не приставал», — признался он.