В 2022 году на церемонии «Оскар» ведущий Крис Рок пошутил над бритой головой Джады Пинкетт Смит, после чего ее муж Уилл Смит поднялся на сцену, влепил комику пощечину и уже из зала выкрикнул, чтобы тот не смел произносить имя его жены. Комик Рок рассказал об инциденте и его последствиях на своем стендап-выступлении, пишет Variety.
«Вы все знаете, что со мной случилось — громила Смит ударил меня. Все об этом знают. Всем, черт возьми, это известно. Меня ударили год назад, и люди такие продолжают спрашивать: „Было больно?“ И это по-прежнему причиняет боль. У меня в ушах звенит „Summertime“», — начал рассказывать Рок. Несмотря на повышенное внимание со стороны прессы, требующей рассказать подробности, Рок наотрез отказывается появляться «плачущим на шоу Опры».
Рок не сказал напрямую, было ли ему больно, однако он подметил, что Смит значительно крупнее его: «Я зебра, а он акула». Об этом всем комик рассказывал в специальном выпуске Netflix «Крис Рок: Избирательное возмущение». По его словам, название шоу вдохновлено пощечиной Смита.
Рок объяснил, что все началось с ток-шоу Red Table Talk с участием Смита и Пинкетт Смит. «Его жена трахалась с другом своего сына. Обычно я говорю о таком дерьме… Я понятия не имею, почему два талантливых человека сделали что‑то настолько отстойное. Нас всех здесь обманули, всех обманули. Никто из нас никогда не брал интервью у человека, который нам изменил, на телевидении… Она причинила ему боль гораздо большую, чем та боль, что он причинил мне», — рассказал он.
После того разговора Рок пытался поговорить со Смитом, чтобы выразить соболезнования, но тот не взял трубку. «Все в мире называли его ******, <…> но кого он ударил? Меня», — сказал Рок.
Рок также намекнул, что вражда между ним и семьей Смит связана с церемонией вручения премии «Оскар» 2016 года, которую он провел, несмотря на призыв Пинкетт Смит к бойкоту из‑за отсутствия разнообразия в номинациях. «Она, черт возьми, сказала, что я должен уйти, потому что Уилла не номинировали на „Защитника“. Какого хрена? Тогда я шучу по этому поводу, кого это волнует? Вот так вот. Она начала, я закончил. Никто не придирается к этой суке. Она начала это дерьмо. Никто к ней не приставал», — признался он.
Затем Рок сменил тон. «Я люблю Уилла Смита всю свою жизнь, он снимает отличные фильмы. Я болею за Уилла Смита всю свою жизнь, я болею за этого ублюдка. А теперь я смотрю „Освобождение“ только для того, чтобы увидеть, как его ругают».