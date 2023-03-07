ООН: ущерб Турции от землетрясений может превысить 100 млрд долларов

Официальный представитель Программы развития ООН в Турции Луиза Винтон заявила, что ущерб, нанесенный стране землетрясениями, может превысить 100 млрд долларов. Ее слова передает ТАСС.
По ее словам, ситуация в самой пострадавшей турецкой провинции Хатай, где сотни домов были разрушены, близка к апокалиптической. «Потребности огромны, но ресурсы скудны», — добавила она.
27 февраля Всемирный банк предварительно оценил ущерб, нанесенный экономике Турции землетрясениями, в 34,2 млрд долларов. Там заявили, что потребности в реконструкции могут в два-три раза превышать предполагаемый прямой физический ущерб.
Утром 6 февраля в Турции и Сирии произошло мощное землетрясение. Эпицентр его располагался рядом с городом Газиантеп на юго-востоке Турции. Первый толчок был магнитудой 7,8 балла, за ним последовало более 40 афтершоков. Днем в районе Эльбистан (находится в 200 км севернее Газиантепа) был зафиксирован второй подземный толчок магнитудой 7,5.
В ходе землетрясений погибло более 46 тыс. человек. Президент итальянского Национального института геофизики и вулканологии Карло Дониоли сказал, что во время землетрясения Аравийская тектоническая плита сдвинулась на три метра относительно Анатолийской. Все это произошло за несколько десятков секунд, вызвав «мегаземлетрясение», активировался разлом протяженностью минимум 150 км.