ООН: ущерб Турции от землетрясений может превысить 100 млрд долларов

Утром 6 февраля в Турции и Сирии произошло мощное землетрясение. Эпицентр его располагался рядом с городом Газиантеп на юго-востоке Турции. Первый толчок был магнитудой 7,8 балла, за ним последовало более 40 афтершоков. Днем в районе Эльбистан (находится в 200 км севернее Газиантепа) был зафиксирован второй подземный толчок магнитудой 7,5.