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100 Gecs опубликовали трек «Hollywood Baby» и показали видео на него

Денис Ламехов
Сегодня в 11:59

Американский гиперпоп-дуэт 100 Gecs выпустил трек «Hollywood Baby». Его можно послушать здесь.

Песня строится вокруг гитарного поп-панк-звука (это одна из музыкальных основ 100 Gecs наряду с электроникой, мейнстримовой поп-музыкой, автотюном и реверансами в сторону эмо). «Hollywood Baby» уже долгое время исполнялась на концертах, но официальный релиз последовал только сейчас — а вместе с ним и видео.

Новый сингл вместе с композициями «Mememe» и «Doritos & Fritos» войдет в грядущий альбом 100 Gecs «10 000 Gecs». «Афиша Daily» включила его в список самых ожидаемых пластинок 2022 года, но запись свет так и не увидела. Она будет выпущена 17 марта 2023-го.

В декабре, однако, вышел неожиданный мини-альбом 100 Gecs «Snake Eyes». На борту — «Torture Me» с участием Скриллекса, а также треки «Hey Big Man» и «Runaway».

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