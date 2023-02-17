100 Gecs опубликовали трек «Hollywood Baby» и показали видео на него

Песня строится вокруг гитарного поп-панк-звука (это одна из музыкальных основ 100 Gecs наряду с электроникой, мейнстримовой поп-музыкой, автотюном и реверансами в сторону эмо). «Hollywood Baby» уже долгое время исполнялась на концертах, но официальный релиз последовал только сейчас — а вместе с ним и видео.