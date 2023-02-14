«Пит Дэвидсон направляется к дому Меган Фокс»: танцоры, выступавшие с Рианной, стали героями мемов

Улыбающихся танцоров, которые синхронно бегут в объемных белых пуховиках, сравнили с голодными чайками, слетающимися на упавшую пищу, или с котом, спешащим на звук распаковки еды. К шуткам подключили и актуальные темы: например, неопознанные объекты над США и Канадой или предполагаемое расставание Меган Фокс и Machine Gun Kelly. Комментаторы иронизируют, что комик Пит Дэвидсон, который состоял в романтических отношениях со многими известными женщинами, уже направляется к дому Фокс. А фанаты саги «Сумерки» увидели здесь сходство с моментом, когда вампирский клан Вольтури готовился к сражению с семейством Калленов.