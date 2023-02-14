«Пит Дэвидсон направляется к дому Меган Фокс»: танцоры, выступавшие с Рианной, стали героями мемов

Поклонники Рианны ждали выступления певицы почти пять лет — последний раз она выступала на 60-й церемонии «Грэмми», которая состоялась в 2018 году. В итоге ее шоу в перерыве Супербоула оказалось интереснее для публики, чем сам финальный матч сезона Национальной футбольной лиги — поп-исполнительница собрала у экранов 118,7 млн зрителей. В то время как сам Супербоул посмотрели 113 млн фанатов.
В отличие от предыдущих лет, когда в халфтайм-шоу принимали участие сразу несколько артистов, Рианна пела одна, но в ее выступлении были задействованы 80 танцоров. Несколько секунд, в течение которых они бегут по футбольному полю, попали в многочисленные мемы.
Улыбающихся танцоров, которые синхронно бегут в объемных белых пуховиках, сравнили с голодными чайками, слетающимися на упавшую пищу, или с котом, спешащим на звук распаковки еды. К шуткам подключили и актуальные темы: например, неопознанные объекты над США и Канадой или предполагаемое расставание Меган Фокс и Machine Gun Kelly. Комментаторы иронизируют, что комик Пит Дэвидсон, который состоял в романтических отношениях со многими известными женщинами, уже направляется к дому Фокс. А фанаты саги «Сумерки» увидели здесь сходство с моментом, когда вампирский клан Вольтури готовился к сражению с семейством Калленов.