Выступление Рианны в перерыве Супербоула обошло по просмотрам сам матч

Сам Супербоул LVII посмотрели 113 млн зрителей. Матч стал третьим самым просматриваемым телешоу в истории.
Во время выступления Рианна исполнила такие хиты, как «Bitch Better Have My Money», «We Found Love», «Rude Boy», «Work» и другие. Она также рассказала поклонникам о второй беременности.
Это было первое выступление Рианны за пять лет, последнее было на вручении премии «Грэмми» в 2018 году.
Супербоул — крупнейшее спортивное событие в США, которое привлекает миллионы зрителей в стране. В этом году финальный матч сезона Национальной футбольной лиги завершился победой «Канзас-Сити Чифс» со счетом 38:35.
Только самое интересное — у нас в твиттере
расскажите друзьям