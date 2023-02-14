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Выступление Рианны в перерыве Супербоула обошло по просмотрам сам матч

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:11

Выступление Рианны в перерыве Супербоула собрало 118,7 млн зрителей. Об этом сообщает Hypebeast.

Сам Супербоул LVII посмотрели 113 млн зрителей. Матч стал третьим самым просматриваемым телешоу в истории.

Во время выступления Рианна исполнила такие хиты, как «Bitch Better Have My Money», «We Found Love», «Rude Boy», «Work» и другие. Она также рассказала поклонникам о второй беременности.

Это было первое выступление Рианны за пять лет, последнее было на вручении премии «Грэмми» в 2018 году.

Супербоул — крупнейшее спортивное событие в США, которое привлекает миллионы зрителей в стране. В этом году финальный матч сезона Национальной футбольной лиги завершился победой «Канзас-Сити Чифс» со счетом 38:35.

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