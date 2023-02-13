«Нового альбома не дождемся»: во время шоу на Супербоуле зрители узнали о второй беременности Рианны

Супербоул — финальный матч сезона Национальной футбольной лиги — не только главное спортивное событие в США, но и важный поп-культурный феномен. В перерыве там проходят 12–14-минутные концерты суперзвезд — в 1993 году Майкл Джексон вывел эти выступления на принципиально новый уровень, и с тех пор на хафтайм-шоу выступили Aerosmith, Джастин Тимберлейк, Пол Маккартни, The Rolling Stones, Мадонна, The Black Eyed Peas, Кэти Перри и другие.
В этом году выступление ждали сильнее, чем обычно: Рианна появилась на сцене впервые за почти пять лет — последний раз она выступала вживую в 2018 году на 60-й церемонии «Грэмми». Нынешнее шоу получилось эффектным: в первые же секунды певица поднялась высоко над футбольным полем на специальной движущейся платформе. Яркий наряд Рианны состоял из красного комбинезона от Loewe и облегающего боди под ним. А заметно округлившийся живот, который певица погладила в начале шоу, намекнул зрителям на ее вторую беременность. Представитель знаменитости уже подтвердил, что Рианна и A$AP Rocky, которые воспитывают девятимесячного сына, действительно вновь ожидают ребенка.
Новость о беременности певицы обсуждают всем твиттером
«Осознаю, что Рианна снова беременна, и мы так и не дождемся нового альбома», — переживают поклонники певицы, последний альбом которой получил название «Anti» и вышел аж семь лет назад, в январе 2016 года. И шутят, что выступление знаменитости между таймами буквально сломало твиттер: пользователи пытались понять, действительно ли она вновь беременна.