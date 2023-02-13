«Нового альбома не дождемся»: во время шоу на Супербоуле зрители узнали о второй беременности Рианны

В этом году выступление ждали сильнее, чем обычно: Рианна появилась на сцене впервые за почти пять лет — последний раз она выступала вживую в 2018 году на 60-й церемонии «Грэмми». Нынешнее шоу получилось эффектным: в первые же секунды певица поднялась высоко над футбольным полем на специальной движущейся платформе. Яркий наряд Рианны состоял из красного комбинезона от Loewe и облегающего боди под ним. А заметно округлившийся живот, который певица погладила в начале шоу, намекнул зрителям на ее вторую беременность. Представитель знаменитости уже подтвердил, что Рианна и A$AP Rocky, которые воспитывают девятимесячного сына, действительно вновь ожидают ребенка.