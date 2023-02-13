«Хотели посмотреть выступление Рианны»: неопознанные объекты над США и Канадой попали в мемы

За последние три дня США сбили сразу три подозрительных объекта: 10 февраля в море упали обломки аэростата над Аляской, 11 февраля истребители обстреляли неопознанный объект над Северной Канадой (днем ранее его заметили в воздушном пространстве Аляски), 12 февраля неизвестную конструкцию сбили над озером Гурон, неподалеку от американо-канадской границы. Официальные лица не объясняют их происхождение: «Мы не знаем, кому он принадлежит: государству, корпорации или частным лицам. Мы просто не знаем», — заявил Джон Кирби, представитель совета национальной безопасности Белого дома, говоря про сбитый над Аляской объект.
В сети решили, что здесь замешаны НЛО
В твиттере шутят, что объекты нельзя сбивать, потому что с ними должна пообщаться Эми Адамс — актриса, сыгравшая в фильме «Прибытие». Согласно сюжету, девушка работала лингвисткой и должна была наладить коммуникацию с пришельцами, которые неожиданно прибыли на Землю. А некоторые комментаторы предполагают, что в сбитых объектах находились инопланетяне, которые всего лишь хотели посмотреть на халфтайм-шоу Рианны во время Супербоула — все же это было первое появление знаменитой певицы на сцене почти за пять лет. Другие грустят от мысли, что представители внеземных цивилизаций не заберут их с собой.