«Хотели посмотреть выступление Рианны»: неопознанные объекты над США и Канадой попали в мемы

В твиттере шутят, что объекты нельзя сбивать, потому что с ними должна пообщаться Эми Адамс — актриса, сыгравшая в фильме «Прибытие». Согласно сюжету, девушка работала лингвисткой и должна была наладить коммуникацию с пришельцами, которые неожиданно прибыли на Землю. А некоторые комментаторы предполагают, что в сбитых объектах находились инопланетяне, которые всего лишь хотели посмотреть на халфтайм-шоу Рианны во время Супербоула — все же это было первое появление знаменитой певицы на сцене почти за пять лет. Другие грустят от мысли, что представители внеземных цивилизаций не заберут их с собой.