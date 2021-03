Nike подала в суд на создателей «сатанинских кроссовок». Обувь возмутила ее клиентов и верующих

Как пояснил The New York Times один из основателей MSCHF, кровь сдали шесть сотрудников компании. На вопрос о том, кто собирал биологический материал он ответил: «Ухххххх. Да, хахах. Не медики-профессионалы, мы сделали это сами, лол».

К шнуркам «Satan Shoes» прикреплена пентаграма, а сбоку на них надпись «LUKE 10:18». Это отсылка к посланию из Евангелия от Луки (глава 10, стих 18), в котором говорится: «Он же сказал им: Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию».

Обувь выпустили тиражом в 666 пар и установили на нее цену в 1018 долларов. Продажи стартовали 29 марта и, по словам компании, все кроссовки раскупили за несколько минут. Обладателя последней — 666-й пары — рэпер выберет среди пользователей твиттера, которые поделились анонсом «Satan Shoes» в соцсетях.

Незадолго до релиза обуви Lil Nas X выпустил клип на трек «Montero (Call Me By Your Name)». В нем рэпер беззаботно проводит время в фантастическом саду, который может быть аллюзией на райский, пока его не гипнотизирует существо с хвостом змеи. Во второй части ролика музыкант спускается в ад на шесте, где танцует на коленях у дьявола.