Nike подала в суд на создателей «сатанинских кроссовок». Обувь возмутила ее клиентов и верующих

Nike подала в суд на нью-йоркскую компанию MSCHF, которая выпустила кроссовки «Satan Shoes» на базе модели Nike Air Max 97. Создателей обвинили в нарушении прав на торговую марку — в обуви использован фирменный логотип Свуш, хотя Nike к этим кроссовкам никакого отношения не имеет. «Satan Shoes» возмутили верующих и некоторых клиентов Nike, которые призвали к бойкоту компании. Рассказываем, как появилась обувь и чем она возмутила общественность. «Сатанинские кроссовки» были разработаны MSCHF в коллаборации с американским рэпером Lil Nas X. Создатели уверяют, что в каждой паре находится по капле человеческой крови. Она вместе с 60 кубическими сантиметрами красных чернил заполняет воздушное пространство в подошве обуви.

Как пояснил The New York Times один из основателей MSCHF, кровь сдали шесть сотрудников компании. На вопрос о том, кто собирал биологический материал он ответил: «Ухххххх. Да, хахах. Не медики-профессионалы, мы сделали это сами, лол». К шнуркам «Satan Shoes» прикреплена пентаграма, а сбоку на них надпись «LUKE 10:18». Это отсылка к посланию из Евангелия от Луки (глава 10, стих 18), в котором говорится: «Он же сказал им: Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию». Обувь выпустили тиражом в 666 пар и установили на нее цену в 1018 долларов. Продажи стартовали 29 марта и, по словам компании, все кроссовки раскупили за несколько минут. Обладателя последней — 666-й пары — рэпер выберет среди пользователей твиттера, которые поделились анонсом «Satan Shoes» в соцсетях. Незадолго до релиза обуви Lil Nas X выпустил клип на трек «Montero (Call Me By Your Name)». В нем рэпер беззаботно проводит время в фантастическом саду, который может быть аллюзией на райский, пока его не гипнотизирует существо с хвостом змеи. Во второй части ролика музыкант спускается в ад на шесте, где танцует на коленях у дьявола.

«Сатанинские кроссовки» раскритиковали верующие, обвинив рэпера в пропаганде сатанизма. Губернатор Южной Дакоты, республиканка Кристи Ноэм заявила, что они навредят детям и призвала бороться за вечную душу, дарованную Богом. По словам Nike, некоторые их клиенты призвали к бойкоту компании. Баскетболист Нил Янг сказал, что его дети больше никогда не будут слушать «Old Town Road», а сам он задумался, носить ли ему кроссовки Nike и дальше. Публично одобрила обувь, похоже, только церковь Сатаны, представители которой попросили прислать им пару. Встретив волну хейта Lil Nas X опубликовал на ютьюбе ролик под названием «Lil Nas X извиняется за Satan Shoes». Он начинается с монолога рэпера, который резко обрывается кадрами из его клипа «Montero».

Официальная позиция Nike не заставила себя ждать. Компания заявила, что не имеет никакого отношения к кроссовкам и потребовала у MSCHF через суд компенсацию за ущерб — денежный и репутационный, а также оплату услуг адвокатов. По заявлению Nike, использование фирменного логотипа сбило с толку ее клиентов и заставило думать, что это их продукт. В компании отметили, что подали иск, чтобы сохранить контроль над своим брендом, защитить свою интеллектуальную собственность и прояснить неразбериху на рынке. MSCHF ситуацию пока не прокомментировали, а Lil Nas X ограничился мемом со Сквидвардом, который просит подаяние, сидя в картонной коробке. Пост подписан: «Я после иска от Nike».