Помните ставшие виральными «кроссовки Иисуса»? Стоящая за ними креативная студия MSCHF вернулась с очередным неоднозначным релизом — шлепанцами, повторяющими дизайн модели Birkenstock Arizona. Только вот выполнены они не из обычных материалов немецкого бренда, а из сумок Hermès. Дизайнеры деконструировали модели Birkin и из получившейся кожи сделали обувь. Благодаря банальному совпадению новинку назвали Birkinstock.

На выбор доступны четыре расцветки из разных типов кожи. Каждая декорирована кастомными позолоченными застежками и брендингом на внутренней стороне. Помимо силуэта шлепанцы переняли от оригинальной модели ортопедическую стельку и внутреннюю отделку из замши.