Число погибших при землетрясениях в Турции выросло до 31 643

Число погибших в результате землетрясений в Турции выросло до 31 643. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
Из региона, где произошли землетрясения, было эвакуировано 158 165 пострадавших, говорится в сообщении AFAD.
Турецкое информагентство сообщает, что спустя 158 часов после землетрясения в Турции спасатели из Таджикистана вытащили живым из‑под завалов трехлетнего мальчика. Также на 151-й час после стихийного бедствия они извлекли из‑под обломков девятиэтажного здания в зоне землетрясения четырехлетнего ребенка.
Землетрясение магнитудой 7,8 балла произошло около 4 утра 6 февраля рядом с городом Газиантеп на юго-востоке Турции. Вслед за ним последовало более 40 афтершоков. Затем днем 6 февраля в районе Эльбистан (находится в 200 километрах севернее Газиантепа) был зафиксирован второй подземный толчок магнитудой 7,5.
Президент итальянского Национального института геофизики и вулканологии Карло Дониоли сказал, что во время землетрясения Аравийская тектоническая плита сдвинулась на три метра относительно Анатолийской. Все это произошло за несколько десятков секунд, вызвав «мегаземлетрясение», активировался разлом протяженностью минимум 150 километров.
Глава департамента по минимизации рисков турецкого Управления по чрезвычайным ситуациям Орхан Татар сравнил два землетрясения со взрывом 500 атомных бомб. Директор Института земной коры Сибирского отделения РАН Дмитрий Гладкочуб заявил, что афтершоки после землетрясений могут продолжаться несколько лет.