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Глава adidas допустил, что компания потеряет 1 млрд долларов из‑за разрыва контракта с Канье Уэстом

Денис Ламехов
Сегодня в 16:11

Генеральный директор аdidas Бьорн Гульден допустил, что в 2023 году компания потеряет 1,2 млрд евро (порядка 1,3 млрд долларов по текущему курсу) выручки из‑за разрыва контракта с Канье Уэстом.

Он уточнил, что эта сумма — совокупная оценка всех нераспроданных товаров из линейки Yeezy (была запущена совместно с Канье в 2013-м, права на торговую марку принадлежат ему же), которые сейчас хранятся на складах бренда. Руководство решает, как именно поступить с запасами. Если выход не будет найден, товар спишут.

Выручка компании за 2022 год составила 22,5 млрд евро (24 млрд долларов; рост на 6% год к году), операционная прибыль — 669 млн евро (714,7 млрд, на две трети меньше, чем годом ранее).

adidas разорвал контракт с Канье Уэстом 25 октября 2022 года на фоне антисемитских высказываний последнего. Перед этим Канье открыто конфликтовал с компанией.

Ресурс The Fashion Law, посвященный юридическим вопросам индустрии моды, разбирался в возможных последствиях для сторон. Один из обозначенных вариантов — использование уже существующих моделей кроссовок Yeezy, но без брендинга. Такой анонс компания в итоге и сделала.

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