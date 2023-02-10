Глава adidas допустил, что компания потеряет 1 млрд долларов из‑за разрыва контракта с Канье Уэстом

Он уточнил, что эта сумма — совокупная оценка всех нераспроданных товаров из линейки Yeezy (была запущена совместно с Канье в 2013-м, права на торговую марку принадлежат ему же), которые сейчас хранятся на складах бренда. Руководство решает, как именно поступить с запасами. Если выход не будет найден, товар спишут.