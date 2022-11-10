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adidas продолжит использовать дизайны Yeezy, несмотря на разрыв контракта с Канье Уэстом
Денис Ламехов
Сегодня в 09:45

Спортивный бренд adidas продолжит использовать дизайн вещей из линии Yeezy, запущенной совместно с Канье Уэстом, несмотря на разрыв контракта с последним. Об этом пишет The Business of Fashion со ссылкой на финансового директора марки Харма Ольмейера.

По словам топ-менеджера, adidas владеет правами интеллектуальной собственности, цветовыми решениями и дизайнами применительно к товарам из совместной линейки, но не владеет брендом Yeezy — он принадлежит Канье. Ольмейер также заявил, что новые релизы, вероятно, ждут публику уже в 2023 году.

Сейчас компания решает, как работать с уже произведенными вещами из коллаборации adidas и Yeezy. Бренд рассчитывает сэкономить 300 млн евро в 2023 году на выплате роялти и маркетинговых платежах, которые ранее предназначались бы Уэсту.

adidas (а кроме него — Balenciaga) расторг контракт с рэпером на фоне его антисемитских высказываний. Издание The Fashion Law, посвященное юридическим вопросам индустрии моды, разбиралось в возможных последствиях для сторон — и дальнейшее использование дизайнов, но уже без брендинга Yeezy называлось в качестве одного из вариантов дальнейшего развития событий.

Американский бренд одежды Gap прекратил отношения с Канье Уэстом еще в середине сентября — за полмесяца до расистского скандала. Трехсторонний проект Yeezy Gap Engineered by Balenciaga с участием Демны Гвасалии перестал существовать тогда же — еще до непосредственного разрыва с французским модным домом.

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