adidas продолжит использовать дизайны Yeezy, несмотря на разрыв контракта с Канье Уэстом

adidas (а кроме него — Balenciaga) расторг контракт с рэпером на фоне его антисемитских высказываний. Издание The Fashion Law, посвященное юридическим вопросам индустрии моды, разбиралось в возможных последствиях для сторон — и дальнейшее использование дизайнов, но уже без брендинга Yeezy называлось в качестве одного из вариантов дальнейшего развития событий.