В Турции зафиксировано второе за день землетрясение магнитудой 7,7

Кроме того, сейсмическую активность отмечают в Бейруте в Ливане, в Дамаске, Латакии и других провинциях Сирии. О толчках сообщают также жители Батуми (Грузия), Багдада (Ирак), некоторых регионах Израиля, Кипра и Абхазии.