В Турции зафиксировано второе за день землетрясение магнитудой 7,7

В Турции началось второе за день землетрясение магнитудой 7,7. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Землетрясение началось в 13.24 по московскому времени в центральной части страны. Толчки ощущались в Анкаре, Диярбакыре, Адане, Кахраманмараше, Шанлыурфе и Малатье.
Кроме того, сейсмическую активность отмечают в Бейруте в Ливане, в Дамаске, Латакии и других провинциях Сирии. О толчках сообщают также жители Батуми (Грузия), Багдада (Ирак), некоторых регионах Израиля, Кипра и Абхазии.
Спустя полчаса в центральном регионе Турции был зафиксирован второй толчок, на этот раз магнитудой 5,7.
Местные СМИ публикуют кадры последствий землетрясения. В Диярбакыре после очередного толчка в прямом эфире одного из телеканалов обрушилось здание.
Первое мощное землетрясение началось в южных провинциях Турции и на севере Сирии ночью 6 февраля. В результате погибли более 1000 человек, пострадали более 6000.