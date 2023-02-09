Число погибших от землетрясений в Турции и Сирии превысило 15 тыс. человек

В Турции из‑за мощных землетрясений, произошедших 6 февраля, погибли минимум 12 391 тыс. человек, еще 62 914 — пострадали. Об этом сообщает управление по чрезвычайным ситуациям страны.
В зоне бедствия продолжают работать 22 277 поисково-спасательных сотрудников. Ранее сообщалось, что в стране разрушены 5606 зданий.
В Сирии из‑за землетрясения погибли 3508 человек, передает «Аль-Арабия» со ссылкой на сирийский центр мониторинга за правами человека. Количество пострадавших превысило пять тысяч.
Землетрясение магнитудой 7,8, согласно Геологической службе США, произошло около 4 утра 6 февраля рядом с городом Газиантеп на юго-востоке Турции. Вслед за ним последовало более 40 афтершоков. Затем днем 6 февраля в районе Эльбистан (что в 200 километрах севернее Газиантепа) произошло второе землетрясение магнитудой 7,5.
Президент итальянского Национального института геофизики и вулканологии Карло Дониоли сказал, что во время землетрясения Аравийская тектоническая плита сдвинулась на три метра относительно Анатолийской плиты. Все это произошло за несколько десятков секунд, вызвав «мегаземелетрясение», активировался разлом протяженностью минимум 150 километров.