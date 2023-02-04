Месси заявил, что его карьера «практически завершилась»

В игре на счету Месси два гола (он же и открыл счет) и несколько рекордов, весь их перечень здесь. Победу он посвятил Диего Марадоне и всем, кто поддерживал Аргентину. До турнира в Катаре форвард говорил, что ЧМ-2022 станет для него последним, но после решил не завершать карьеру в национальной команде. Продлил он и контракт с «Пари Сен-Жермен».