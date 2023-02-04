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Месси заявил, что его карьера «практически завершилась»

Денис Ламехов
Сегодня в 19:10

Капитан сборной Аргентины по футболу и форвард парижского клуба «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси заявил в интервью Olé, что его карьера «практически завершилась» после победы на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

Журналист футбольного издания отметил, что Месси пришел к чемпионскому титулу в 35. Тот, в свою очередь, заявил: «Достичь этого почти в конце карьеры — безумие. Если бы это произошло раньше, то, конечно, я тоже был бы счастлив. Но когда осталось совсем немного… <…> Не думаю, что можно было представить себе лучший конец».

Отвечая на вопрос, останется ли он в сборной до ЧМ-2026, нападающий ответил: «Не знаю. Я всегда говорил, что из‑за возраста мне будет сложно там играть. Я люблю футбол <…>. Пока буду в хорошей форме и пока получаю от игры удовольствие, буду продолжать».

Победителя финальной игры, где аргентинская сборная сразилась с французской, определила серия пенальти: после двух дополнительных таймов счет оставался 3:3. Месси стал одним из главных героев матча наряду с Килианом Мбаппе.

В игре на счету Месси два гола (он же и открыл счет) и несколько рекордов, весь их перечень здесь. Победу он посвятил Диего Марадоне и всем, кто поддерживал Аргентину. До турнира в Катаре форвард говорил, что ЧМ-2022 станет для него последним, но после решил не завершать карьеру в национальной команде. Продлил он и контракт с «Пари Сен-Жермен».

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