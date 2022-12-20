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Лионель Месси посвятил победу на ЧМ-2022 Диего Марадоне и всем, кто поддерживал аргентинскую сборную

Денис Ламехов
Вчера в 21:31

Капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси опубликовал в соцсетях заявление, посвященное победе его команды на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре — он завершился 18 декабря.

Месси заявил: «Путь от „Грандоли“ [его первый детский клуб] до ЧМ занял порядка тридцати лет. Почти три десятилетия футбол дарил мне радости и печали. У меня всегда была мечта — стать чемпионом мира. Я не хотел прекращать попытки, хотя знал, что этого может никогда не произойти».

«[Кроме аргентинской команды] кубок также принадлежит всем, кто не выиграл его на предыдущих чемпионатах мира. Он принадлежит Диего [Марадоне], который болел за нас с небес, и всем, кто поддерживал сборную, обращая внимание не столько на результат, сколько на стремление, которое мы всегда показывали — даже если все шло не по плану», — добавил он.

Завоеванный накануне кубок — третий для Аргентины. Другие два были завоеваны в 1978 и 1986 годах — причем в последнем случае капитаном был именно Марадона, в четвертьфинальной игре против англичан забивший «рукой Бога» и оформивший «Гол столетия», а в финале приведший сборную к победе над немецкой командой. Марадона тогда получил звание лучшего игрока турнира.

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Лионель МессиДиего Марадона
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