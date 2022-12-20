Лионель Месси посвятил победу на ЧМ-2022 Диего Марадоне и всем, кто поддерживал аргентинскую сборную

«[Кроме аргентинской команды] кубок также принадлежит всем, кто не выиграл его на предыдущих чемпионатах мира. Он принадлежит Диего [Марадоне], который болел за нас с небес, и всем, кто поддерживал сборную, обращая внимание не столько на результат, сколько на стремление, которое мы всегда показывали — даже если все шло не по плану», — добавил он.