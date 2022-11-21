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Футболист Лео Месси подтвердил, что Чемпионат мира в Катаре станет для него последним
Юлия Онодэра
Вчера в 22:29

Аргентинский футболист Лионель Месси, семь раз становившийся обладателем награды «Золотой мяч», заявил, что Чемпионат мира 2022 года станет заключительным в его спортивной карьере. Об этом сообщил ТАСС.

Капитан сборной Аргентины признался, что чувствует себя очень хорошо, хотя и не знает, самый ли это счастливый момент в его карьере. «Я стараюсь максимально наслаждаться каждым моментом», — сказал Месси.

«Безусловно, это мой последний чемпионат мира, мой последний шанс выиграть его. Последний шанс воплотить мою и нашу общую мечту», — подчеркнул футболист.

Нападающий отметил, что раньше у него «не было времени, чтобы насладиться» моментами, которые выпадали на его долю. Теперь же Месси, которому исполнилось 35 лет, пытается наверстать это.

Его команде предстоит встретиться в групповом этапе Чемпионата мира в Катаре со сборными Саудовской Аравии, Польши и Мексики. Первый матч аргентинцев состоится во вторник, 22 ноября.

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