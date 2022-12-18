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Аргентинцы — чемпионы мира по футболу

Семён Гудошников
Сегодня в 20:56

В финальном матче Чемпионата мира по футболу в Катаре Аргентина обыграла Францию. Победителя определила серия пенальти, после двух овертаймов счет оставался 3:3.

Открыл счет в матче Лионель Месси, забив с пенальти на 23 минуте. Увеличил отрыв аргентинцев Анхель Ди Мария на 36-й минуте. Французам потребовалось две минуты во втором тайме, чтобы сравнять счет. На 80-й и 81-й минуте два гола забил Килиан Мбаппе, первый — с пенальти.

В основное время не удалось определить победителя. Третий гол Аргентины забил на второй минуте второго овертайма Месси. Через восемь минут счет сравнял Мбаппе, оформив хет-трик. В серии послематчевых пенальти аргентинцы обыграли французов со счетом 4:2.

Это третий раз, когда Аргентина побеждает на чемпионате мира. Первые два раза были в 1978 и 1986 годах. Еще три раза сборная страны играла в финалах. Франция становилась чемпионом мира лважды — в 1998 и 2018 годах.

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