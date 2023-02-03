Прокурор требует приговорить Веронику Белоцерковскую* к 9 годам колонии за фейки об армии

Помимо прочего, прокурор просит запретить Белоцерковской администрировать интернет-ресурсы в течение пяти лет. Помимо страницы в инстаграме**, у нее есть телеграм-канал, на который подписан «Вестник мракобеса», имеющий 122 тыс. подписчиков.
Вероника Белоцерковская стала одной из первых фигуранток дел по части 2 статьи 207.3 УК. Дело против нее завели из‑за постов в инстаграме, в которых, по версии следствия, содержалась «заведомо ложная информация о совершении Вооруженными силами РФ убийств детей, бомбардировке родильного дома больницы в Мариуполе и убийстве мирных жителей в Буче».
После открытия уголовного дела Белоцерковская дала два больших интервью ютуб-проектам «А поговорить?» и «Осторожно: Собчак». В них она рассказала о своей реакции на возбуждение дел и позиции по спецоперации России на территории Украины.
В мае 2022-го стало известно, что Белоцерковскую объявили в розыск. Позже официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов уточнил, что речь идет о международном розыске, поскольку блогерка находится за границей.
В декабре Иванов заявил, что суд заочно рассмотрит уголовное дело против нее. В середине января состоялось первое заседание, по итогам которого Басманный суд Москвы арестовал имущество Вероники Белоцерковской на 153 млн рублей.
* Вероника Белоцерковская признана в России иноагентом.
** Instagram принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.