Прокурор требует приговорить Веронику Белоцерковскую* к 9 годам колонии за фейки об армии

Вероника Белоцерковская стала одной из первых фигуранток дел по части 2 статьи 207.3 УК. Дело против нее завели из‑за постов в инстаграме, в которых, по версии следствия, содержалась «заведомо ложная информация о совершении Вооруженными силами РФ убийств детей, бомбардировке родильного дома больницы в Мариуполе и убийстве мирных жителей в Буче».