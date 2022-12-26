Веронику Белоцерковскую* будут судить заочно по делу о фейках об армии

Басманный суд Москвы заочно рассмотрит уголовное дело против блогера Вероники Белоцерковской* (более известна как Belonika) о распространении фейков про ВС. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя Генеральной прокуратуры Андрея Иванова.
Иванов заявил, что в Генпрокуратуре утверждено обвинительное заключение в отношении Белоцерковской*. По версии следствия, с марта по апрель обвиняемая опубликовала в соцсетях посты с «заведомо ложной информацией о совершении Вооруженными силами РФ убийств детей, бомбардировке родильного дома больницы в Мариуполе и убийстве мирных жителей в Буче».
Вероника Белоцерковская* находится за границей. По словам Андрея Иванова, она объявлена в международный розыск. Суд заочно избрал ей меру пресечения в виде лишения свободы, на какой срок — не уточняется.
«Учитывая, что реальная возможность участия Белоцерковской* в уголовном деле отсутствует, а по уголовному делу выполнены все следственные действия, производство которых возможно в отсутствие обвиняемого, судебное разбирательство будет проведено без Белоцерковской*», — сказал Иванов.
О том, что Белоцерковскую* объявили в розыск по делу о фейках об армии, стало известно в середине мая. Однако тогда не уточнялось, что речь идет о международном розыске.
Вероника Белоцерковская* стала одной из первых фигурантов дел по части 2 статьи 207.3 УК. После открытия уголовного дела Белоцерковская дала два больших интервью — ютьюб-проекту «А поговорить?» и ютьюб-каналу «Осторожно: Собчак». В них она рассказала о своей реакции и позиции по спецоперации России на территории Украины.
*Вероника Белоцерковская признана в России иноагентом.