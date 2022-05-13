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Блогера Веронику Белоцерковскую объявили в розыск

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:38

Блогера Веронику Белоцерковскую, известную как Belonika, объявили в розыск в связи с уголовным делом о распространении фейков о действиях российской армии. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на базу МВД.

Белоцерковская стала одной из первых фигурантов дел по части 2 статьи 207.3 УК. СК открыл против нее дело еще в марте. Блогер, по информации СК, покинула Россию.

Белоцерковская, как тогда рассказали в СК, в марте сообщала заведомо неверную информацию об использовании российских войск на территории Украины для уничтожения городов и гражданского населения, в том числе детей.

После открытия уголовного дела Белоцерковская дала два больших интервью — ютьюб-проекту «А поговорить?» и ютьюб-каналу «Осторожно: Собчак». В них она рассказала о своей реакции и позиции по «спецоперации» России на территории Украины.

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