Бейонсе анонсировала мировой тур

Артистка намерена выступить в Швеции, Бельгии, Великобритании, Франции, Испании, Германии, Нидерландах, Польше, Канаде и США. Концерты Бейонсе пройдут с 10 по 27 сентября 2023 года.
Тур будет назван «Renaissance» — так же, как и последний альбом певицы, который она выпустила 29 июля 2022 года. Очевидно, в ходе гастролей Бейонсе будет исполнять треки с этой пластинки.
Для певицы этот мировой тур будет первым с 2016 года — тогда Бейонсе провела гастроли в поддержку другого своего альбома «Lemonade».
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