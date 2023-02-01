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Бейонсе анонсировала мировой тур

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:56

Американская певица Бейонсе анонсировала мировой тур спустя всего полторы недели после своего первого за четыре года выступления. Об этом написал ТАСС.

Артистка намерена выступить в Швеции, Бельгии, Великобритании, Франции, Испании, Германии, Нидерландах, Польше, Канаде и США. Концерты Бейонсе пройдут с 10 по 27 сентября 2023 года.

Тур будет назван «Renaissance» — так же, как и последний альбом певицы, который она выпустила 29 июля 2022 года. Очевидно, в ходе гастролей Бейонсе будет исполнять треки с этой пластинки.

Для певицы этот мировой тур будет первым с 2016 года — тогда Бейонсе провела гастроли в поддержку другого своего альбома «Lemonade».

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