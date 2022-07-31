Автор канала «край ми айривер т30» Леша Горбаш объясняет, почему седьмой альбом Бейонсе — это роскошная дорогая вечеринка, где не к месту то ли сама певица, то ли ее слушатели.

Бейонсе выпустила свой седьмой альбом «Renaissance». Как это выглядит на бумаге: Бей вновь собрала вокруг себя команду суперпродюсеров в диапазоне от Трики Стюарта и The-Dream до Скриллекса и Эйджи Кука, которые смастерили час передовой танцевальной музыки, где много хауса, диско и даже гиперпопа. Под все это Бейонсе красиво поет, ловко сваливается в речитатив и добавляет свой обаятельный рык. Тут проглядывается тренд: вслед за Дрейком, выпустившим «Honestly, Nevermind», на территорию нарочито танцевальной музыки заходит ещё одна суперзвезда. И это опять не работает. Только если в случае канадца меня оттолкнул подход «и так сойдёт, я же Дрейк», с Бейонсе злую шутку играет уже ее перфекционизм и статусность. Бейонсе уже много лет — главная примадонна американской сцены XXI века. Она вышла из культового герлсбенда, сделала мощнейшую сольную карьеру, заработала много сотен миллионов долларов и стала образцовым примером сильной и независимой женщины. Рэпер-миллиардер в мужьях — всего лишь классный аксессуар. И ее музыка последние 10 лет соответствовала: Бейонсе выпускала либо в лучшем смысле пафосные визуальные альбомы (как «Beyonce» в 2013), либо мощные фемзаявления (как «Lemonade» в 2016). А сейчас на «Renaissance» она закатила главную вечеринку в карьере.

Как это звучит? Именно что богато, роскошно, лощёно до последнего звучка. И ровно на этом моменте альбом начинает разваливаться. Потому что между артисткой Бейонсе и эстетикой этой музыки нет никакого мэтча.

В основу «Renaissance» легла танцевальная музыка, которая работает на легком хаосе и беззаботности. А в Бейонсе просто нет этих вещей. Бейонсе — это артистка категории люкс, которая снимает клипы в Лувре — вот это её стезя. В основу заглавного сингла «Break My Soul» легла песня Robin S «Show Me Love» — один из ключевых треков хауса девяностых, который британские диджеи к концу десятилетия положат в основу эпохи рождения гэриджа. Это музыка рейвов в условном манчестерском клубе «Хасиенда», которые начинались в субботу вечером и заканчивались к обеду воскресенья. Люди ходили туда забыть о проблемах, быте, работе — вообще обо всём. Это была музыка в лучшем случае среднего класса, а на самом деле — людей победнее. И поэтому когда Бейонсе тут поёт о том, что она «ушла с работы и ей нужен новый жизненный толчок» — это вроде бы уместный оммаж той культуре. Но он решительно не работает, когда на эту волну запрыгивает одна из самых успешных певиц и бизнеследи современности.

Эта проблема преследовала меня весь альбом. Да, Бейонсе великолепно поет под танцевалочку — но ее решительно невозможно представить на вечеринке, где играет эта музыка.