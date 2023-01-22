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Бейонсе выступила на сцене впервые за четыре года. Она дала закрытый концерт в Дубае

Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:57

Прошло четыре года с момента последнего выступления Бейонсе в качестве хедлайнера. 21 января поп-певица прервала затишье и дала закрытый концерт на открытии отеля Atlantis The Royal Resort в Дубае, пишет Variety.

Шоу началось вечером. Первыми на сцену вышли скрипачи в головных уборах из металлизированного золота и объемных красных юбках, а за ними — танцоры Бейонсе и другие музыканты. Они стояли неподвижно со скрещенными руками на фоне декораций в египетском стиле.

Затем под взрывы фейерверка появилась и сама Бейонсе, одетая в желтое платье с перьями. Она сказала, что на концерт пришли ее родители, «прекрасный муж» Jay-Z и их дети. Певица исполнила «Crazy in Love» вместе с дочкой Блю Айви, «Brown Skin Girl», «Freedom», «Spirit», «Be Alive» и другие композиции. При этом она не спела ни одной песни из своего номинированного на «Грэмми» альбома «Renaissance» 2022 года — издание предположило, что она приберегла его для церемонии 5 февраля.

Зрителям запретили снимать концерт, но разрешили включить камеры на афтепати, где музыку ставило шведское электронное трио Swedish House Mafia. Однако видео с Бейонсе все же попало в сеть.

Нарушила запрет съемки и российская певица Клава Кока. В своем инстаграме* она выложила свой наряд и отрывки из выступления Бейонсе. «Крейзи! Целый час кайфа! <…> Как я мечтала об этом», — написала артистка. Также среди известных россиян на шоу были Нюша и телеведущая Виктория Лопырева.

* Instagram принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.

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Клава КокаВиктория Лопырева
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