Бейонсе выступила на сцене впервые за четыре года. Она дала закрытый концерт в Дубае

Прошло четыре года с момента последнего выступления Бейонсе в качестве хедлайнера. 21 января поп-певица прервала затишье и дала закрытый концерт на открытии отеля Atlantis The Royal Resort в Дубае, пишет Variety.
Шоу началось вечером. Первыми на сцену вышли скрипачи в головных уборах из металлизированного золота и объемных красных юбках, а за ними — танцоры Бейонсе и другие музыканты. Они стояли неподвижно со скрещенными руками на фоне декораций в египетском стиле.
Затем под взрывы фейерверка появилась и сама Бейонсе, одетая в желтое платье с перьями. Она сказала, что на концерт пришли ее родители, «прекрасный муж» Jay-Z и их дети. Певица исполнила «Crazy in Love» вместе с дочкой Блю Айви, «Brown Skin Girl», «Freedom», «Spirit», «Be Alive» и другие композиции. При этом она не спела ни одной песни из своего номинированного на «Грэмми» альбома «Renaissance» 2022 года — издание предположило, что она приберегла его для церемонии 5 февраля.
Зрителям запретили снимать концерт, но разрешили включить камеры на афтепати, где музыку ставило шведское электронное трио Swedish House Mafia. Однако видео с Бейонсе все же попало в сеть.
Нарушила запрет съемки и российская певица Клава Кока. В своем инстаграме* она выложила свой наряд и отрывки из выступления Бейонсе. «Крейзи! Целый час кайфа! <…> Как я мечтала об этом», — написала артистка. Также среди известных россиян на шоу были Нюша и телеведущая Виктория Лопырева.
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