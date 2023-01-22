Бейонсе выступила на сцене впервые за четыре года. Она дала закрытый концерт в Дубае

Затем под взрывы фейерверка появилась и сама Бейонсе, одетая в желтое платье с перьями. Она сказала, что на концерт пришли ее родители, «прекрасный муж» Jay-Z и их дети. Певица исполнила «Crazy in Love» вместе с дочкой Блю Айви, «Brown Skin Girl», «Freedom», «Spirit», «Be Alive» и другие композиции. При этом она не спела ни одной песни из своего номинированного на «Грэмми» альбома «Renaissance» 2022 года — издание предположило, что она приберегла его для церемонии 5 февраля.