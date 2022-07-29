Бейонсе выпустила долгожданный альбом «Renaissance»

Бейонсе вернулась с первым за шесть лет альбомом «Renaissance», наполненным танцевальными синглами и экспериментальным звуком.

На 16-трековой пластинке нашлось место для совместных треков с Дрейком, Скриллексом и Грейс Джонс. «Renaissance» станет первым релизом в запланированной трилогии, материал для которой Бейонсе писала в течение трех пандемийных лет.

«Моей целью было создать безопасное место. Место без суждений. Место, где можно освободиться от перфекционизма и лишних мыслей. Место, где можно кричать, освобождаться, чувствовать свободу», — рассказала артистка.