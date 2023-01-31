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Coldplay заканчивают работу над продолжением «Music of the Spheres». Его название — «Moon Music»

Денис Ламехов
Сегодня в 14:37

Британская поп-рок-группа Coldplay заканчивает трудиться над продолжением вышедшей в 2021 году пластинки «Music of the Spheres». Оно получит название «Moon Music», пишет NME.

Фронтмен коллектива Крис Мартин рассказал: несмотря на финальную фазу работы над записью, свет она пока не увидит. Конкретных данных о дате выхода альбома он не привел, однако отметил, что группа может приступить к исполнению нового материала на концертах уже в 2023-м.

«Music of the Spheres» — девятая и последняя к текущему моменту работа в дискографии Coldplay. Рецензии «Афиши Daily» на нее вышли разгромными, пластинка попала в список худших музыкальных записей года.

Перед выпуском «Music of the Spheres» Мартин рассказывал, что Coldplay хотят выпустить 12 альбомов — если верить его словам, за «Moon Music» последуют еще 2 лонгплея. Выйти они должны до 2025 года. Затем музыканты намерены только гастролировать.

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