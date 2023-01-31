Фронтмен коллектива Крис Мартин рассказал: несмотря на финальную фазу работы над записью, свет она пока не увидит. Конкретных данных о дате выхода альбома он не привел, однако отметил, что группа может приступить к исполнению нового материала на концертах уже в 2023-м.