Британская поп-рок-группа Coldplay заканчивает трудиться над продолжением вышедшей в 2021 году пластинки «Music of the Spheres». Оно получит название «Moon Music», пишет NME.
Фронтмен коллектива Крис Мартин рассказал: несмотря на финальную фазу работы над записью, свет она пока не увидит. Конкретных данных о дате выхода альбома он не привел, однако отметил, что группа может приступить к исполнению нового материала на концертах уже в 2023-м.
«Music of the Spheres» — девятая и последняя к текущему моменту работа в дискографии Coldplay. Рецензии «Афиши Daily» на нее вышли разгромными, пластинка попала в список худших музыкальных записей года.
Перед выпуском «Music of the Spheres» Мартин рассказывал, что Coldplay хотят выпустить 12 альбомов — если верить его словам, за «Moon Music» последуют еще 2 лонгплея. Выйти они должны до 2025 года. Затем музыканты намерены только гастролировать.