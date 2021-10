Самое обидное во всем этом, что Coldplay по-прежнему способны написать хорошую или как минимум привязчивую песню в любом жанре, из любого материала. А тут песни мало того что плохие и моментально выветривающиеся из памяти, так еще и сделаны они из среднестатистических риффов Muse («People of the Pride»), заурядных шлягеров Стинга (дуэт с Гомес) и футбольных кричалок («∞»). Мы уже давно не смеем ждать от Coldplay второго «A Rush of Blood to the Head» или хотя бы возвращения к звучанию «Viva la Vida», но «Music of the Spheres» — это плевок в душу, тикток-рок, цель и смысл которого — подтянуть цифры группы в стриминговых сервисах.