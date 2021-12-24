Coldplay откажется от записи альбомов к 2025 году. Артисты намерены только гастролировать

Британская группа Coldplay перестанет записывать новую музыку к 2025 году после выхода нового, предположительно последнего в истории коллектива альбома. Об этом сообщила Русская служба Би-би-си со ссылкой на фронтмена Криса Мартина.

По его словам, после 2025 года музыканты «просто будут ездить на гастроли». «Может быть, мы будем с кем‑то сотрудничать, но каталог группы Coldplay, если можно так выразиться, закроется», — сказал Мартин.

Издание отмечает, что Мартин нередко шутит в интервью. Ранее он уже объявлял о распаде Coldplay как группы — это произошло незадолго до выпуска девятого альбома коллектива «Music of the Spheres».

Кроме того, музыкант заявлял в октябре, что группа намерена записать 12 альбомов. Мартин добавил, что он и его коллеги хотели бы гастролировать еще много лет, вплоть до старости, как Rolling Stones.

«Будет очень круто, если мы сможем ездить с гастролями после 70 лет. Будем прекрасно, если кто‑нибудь захочет прийти», — добавил солист Coldplay.

Поклонники группы встретили словам Мартина неоднозначно. Одни заявили, что лучшую свою музыку Coldplay уже записали в первых четырех альбомах. Другие посчитали, что коллектив все равно вернется рано или поздно к записи треков, чтобы заработать.

Некоторые слушатели заподозрили, что музыканты надеются заработать больше на новости о последних годах записи нового материала. Однако нашлись и те, кто напомнил об активной благотворительной деятельности группы и щедрости артистов.