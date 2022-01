«Music of the Spheres» Coldplay

Группа Coldplay до определенного момента была тем единственным стадионным коллективом, который был не про коллективный пафос, а про интимные откровения. Авторы «Don’t Panic» и «Fix You» говорили с каждым в отдельности на языке мелодичного софт-рока — и в этом была их сила. Все сломалось еще два альбома назад, когда они окончательно предпочли глобальную дискотеку разговору по душам, но «Music Of The Spheres» совсем беспомощен: кроме оммажа восьмидесятым «Higher Power» и напоминающей о былом волшебстве «Coloratura», здесь царит лишенный цепких мелодий стерильный поп в ярких и бессмысленных декорациях. Поэтому давайте послушаем «Music Of The Spheres» здорового человека.