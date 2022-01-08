Каждый год мы выбираем не только лучшее, но и худшее, что случилось в музыке за 12 месяцев. Не прерываем традицию и рассказываем про восемь вещей, которые нас особенно разочаровали.

«Music of the Spheres» Coldplay Группа Coldplay до определенного момента была тем единственным стадионным коллективом, который был не про коллективный пафос, а про интимные откровения. Авторы «Don’t Panic» и «Fix You» говорили с каждым в отдельности на языке мелодичного софт-рока — и в этом была их сила. Все сломалось еще два альбома назад, когда они окончательно предпочли глобальную дискотеку разговору по душам, но «Music Of The Spheres» совсем беспомощен: кроме оммажа восьмидесятым «Higher Power» и напоминающей о былом волшебстве «Coloratura», здесь царит лишенный цепких мелодий стерильный поп в ярких и бессмысленных декорациях. Поэтому давайте послушаем «Music Of The Spheres» здорового человека.

«Music Of The Spheres» здорового человека

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Возвращение Abba Что виделось встречей со старыми друзьями оказалось протокольной беседой. В тур группа (сама) не поехала, новый альбом «Voyage» не выглядит (звучит) даже послесловием к их биографии — настолько он печально непритязателен. Ну, и в целом возвращение Abba — символ того, что воссоединения, возвращения, трибьюты и реюнионы утомили. Ностальгический аттракцион перестал радовать.

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Трибьют t.A.T.u Еще один символ вырождения современной коллективной ностальгии. Трибьюты большим звездам прошлого стали разрастаться до безумных размеров (помимо монструозного «200 по встречной» можно вспомнить прошлогодний альбом каверов на ДДТ с 40 (!) песнями). И большая часть песен на них — филлер, беспомощные, унылые пародии на хиты. И трибьют t.A.T.u — наверное, самая показательная история. На 26 треков — два отличных (от Molchat Doma и группы Reflex), а остальное — повод написать в новостях «Даня Милохин (ЛСП, Монеточка, you name it) перепел t.A.T.u». Многое делается для кликбейта, но песни-то зачем? Мамбл-рок Вроде бы группа «Пошлая Молли» отгремела 2-3 года назад, Кирилл Бледный уже делает поп-музыку в компании Элджея и Кати Кищук, но его эпигоны продолжают плодиться, а ее наследием интересуются люди в диапазоне от Mary Gu до Pharaoh. Метод — простейший рок и тематика про хороших девочек (мальчиков), ставших плохими — действенный, но результаты его применения к концу 2021 года окончательно утомили. Русской рок-музыке действительно нужна была встряска, Бледный ее обеспечил, теперь нужно что‑то еще.

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Новые запреты концертов и эмиграция музыкантов Наверное, один из показательных итогов года — отъезд Моргенштерна и Фейса за границу: долгое время история обоих показывала, что в России можно построить красивую и успешную карьеру, не соприкасаясь с государством, можно писать песни и кайфовать с доходов от них. В 2021-м году кайф кончился. Паралелльно с этим отменяют концерты другим исполнителям, группа ЛСП удаляет один из главных хитов, не дожидаясь официального запрета, а группа «Каста» открыто признается в самоцензуре. Отличие от 2018 года в том, что концерт «Я буду петь свою музыку» проводить, кажется, некому. Границы допустимого в российской музыке за 2021 год (да и не только в музыке) сильно уменьшились. И, скорее всего, продолжат уменьшаться и в 2022-м.

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Тикток-поп Как мы и предупреждали, тикток-поп — «сиюминутный отпечаток времени, который быстро заметут свежие снегопады цайтгайста». Поп-музыка от звезд популярнейшей блог-платформы не вышла за пределы коммьюнити, этих самых звезд почитающего (впрочем, снобские комментарии Ларисы Долиной насчет вокальных способностей Вали Karna.val — тоже так себе история). Исключение — Милохин. Его, пусть и не самый эффектный, кавер на «Тату» и дуэт с Лагутенко, страшно крутой, что бы ни говорил артист Niletto, — одни из самых заметных вещей конца 2021 года. За Милохиным мы будем пристально следить и в 2022-м.

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«Certified Lover Boy» Дрейка Один из богатейших рэперов планеты, автор великих альбомов «Take Care» и «Nothing Was The Same», человек, серьезно очеловечивший хип-хоп, не выдержал конкуренции с Канье (чья «Donda» — великолепная реабилитация за несколько лет творческого безумия) и выпустил диск, в котором он вместе с коллегами дежурно отрабатывают кэш. Тоска, печаль, уныние. «Certified Lover Boy» — не сокрушительно плох, но сокрушительно скучен, а это в случае Дрейка куда больший грех.

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Еще одно лето без концертов и борьба с QR-кодами Очередная волна ковида лишила нас летних фестивалей, которые подчас отменялись за день-два до начала, единственный светлый момент во всем этом — огромная кампания в поддержку фестиваля «Дикая Мята». Самый неприятный момент — это совершенно алогичная борьба с QR-кодами и прочими ковидными ограничениями, которой увлеклись не только слушатели, но и некоторые музыканты. Ограничения всем надоели, но без них, увы, никак. Надеемся, что в 2022 году мы с ними распрощаемся!