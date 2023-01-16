«„Вкусно — и точка“ — это российская сеть, у нас она не может так называться», — сказал Машанов. Он добавил, что Food Solutions KZ ищет новое название для казахстанской сети ресторанов, и есть вероятность, что сперва рестораны возобновят работу вообще без бренда.