Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» подала заявку на регистрацию товарного знака в Казахстане. Об этом пишет «Интерфакс Казахстан» со ссылкой на департамент по правам интеллектуальной собственности министерства юстиции страны.
Как отмечает агентство, заявка находится на рассмотрении экспертной организации. Как много времени может занять этот процесс, не уточняется.
В начале января стало известно, что «Макдоналдс» хочет завершить работу в Казахстане на фоне перебоев в поставках мяса. По данным источников Bloomberg, после 24 февраля руководство корпорации запретило местным компаниям ТОО Food Solutions KZ закупать мясные котлеты в России.
Кроме того, работа ресторанов сети в Казахстане и Беларуси усложняется арестом предпринимателя и владельца франшизы «Макдоналдса» в Казахстане, Беларуси и в нескольких регионах России Кайрата Боранбаева. Его задержали в марте в рамках уголовного дела о хищении средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе.
Ранее Асет Машанов, гендиректор ТОО Food Solutions KZ, которая управляет «Макдоналдсом» в Казахстане, заявил, что на месте американской сети не планируется открывать российский аналог под брендом «Вкусно — и точка».
«„Вкусно — и точка“ — это российская сеть, у нас она не может так называться», — сказал Машанов. Он добавил, что Food Solutions KZ ищет новое название для казахстанской сети ресторанов, и есть вероятность, что сперва рестораны возобновят работу вообще без бренда.
В самой «Вкусно — и точка» также говорили, что пока не планируют выход на казахстанский рынок. «На данный момент у нас нет соответствующих договоренностей с руководством компании, которая управляла бизнесом „Макдоналдс“ в Казахстане», — сообщала пресс-служба сети.