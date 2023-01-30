ТАСС: владелец Zara разрабатывает коллекцию одежды специально для российских магазинов

Магазины Zara в России, которые будут открыты под новым названием и управлением, получат отдельно разработанную коллекцию одежды при участии владельца бренда — группы Inditex. Об этом ТАСС сообщила Надежда Цветкова, директор, руководитель направления аренды торговых помещений CORE.XP.
«Это будет абсолютно другой магазин, который отличается в первую очередь коллекцией. Безусловным плюсом является то, что коллекция разрабатывается специально для России и может учесть климатические условия (холодные зимы), а также то, что к разработке также привлечены специалисты из Inditex», — сказала Цветкова.
По словам Цветковой, первые магазины откроются в московских торговых центрах. Цены, предположительно, останутся на уровне тех, что были в Zara. По предварительным данным, бутики получат название Maag.
Управляющий директор РСТЦ Олег Войцеховский сказал агентству, что в случае, если бренд завезет в Россию весеннюю коллекцию, то «у него просто не будет вариантов — он должен будет открыться в течение февраля». А если этого не произойдет, придется ждать открытия до следующей коллекции — через три месяца.
Inditex принадлежат бренды Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka и Stradivarius. 5 марта компания объявила о приостановке работы в России, где у нее было 502 магазина. В октябре группа договорилась о продаже российского бизнеса холдингу Daher Group.
Тогда же российское подразделение Inditex сменило название с «Зара СНГ» на «Новая мода». С декабря был зарегистрирован ряд доменов для потенциальных интернет-магазинов, в их названиях есть слова maag, vilet, dub, ecru.