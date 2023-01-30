ТАСС: владелец Zara разрабатывает коллекцию одежды специально для российских магазинов

Управляющий директор РСТЦ Олег Войцеховский сказал агентству, что в случае, если бренд завезет в Россию весеннюю коллекцию, то «у него просто не будет вариантов — он должен будет открыться в течение февраля». А если этого не произойдет, придется ждать открытия до следующей коллекции — через три месяца.