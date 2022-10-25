Владеющая брендом Zara компания Inditex продает свой российский бизнес холдингу Daher Group из ОАЭ

Испанская компания Inditex (владеет брендами Zara, Massimo Dutti, Bershka, Pull & Bear, Stradivarius и другими) продает свой российский бизнес холдингу Daher Group. Сообщение об этом появилось на сайте Inditex.

В нем указано: «Условия сделки, которую должно одобрить государство, позволят сохранить значительное количество рабочих мест, созданных Inditex Group в России, так как в соглашение включено большинство договоров аренды магазинов».

Объем сделки не разглашается. Inditex не исключает возврата на российский рынок в «новых обстоятельствах» — потенциально компания сможет заключить с Daher франчайзинговый договор, указано в заявлении.

В мире есть несколько компаний с названием Daher. Агентство Reuters указывает, что сделку с испанской стороной заключил холдинг, зарегистрированный в Объединенных Арабских Эмиратах.

Накануне российское подразделение Inditex было преобразовано из «Зара СНГ» в New Fashion, отмечает «Коммерсант» со ссылкой на информацию из базы данных «Спарк–Интерфакс». Эту структуру возглавила Вероника Соколова, один из менеджеров бывшей «Зара СНГ».

В середине октября источник «Коммерсанта» сообщал, что Zara, Pull & Bear, Bershka и Stradivarius откроются в России под новыми вывесками весной 2023 года. Тогда же стало известно, что Inditex намерен передать российское юрлицо АО «Зара СНГ» партнеру, зарегистрированному в стране, которую власти России не относят к недружественным.

О возможном ребрендинге торговых точек и их перезапуске также сообщили собеседники Forbes на рынке торговой недвижимости. При этом в числе брендов Inditex, которые покинут Россию, — Massimo Dutti, Oysho и Zara Home, выяснило издание.

Информацию «Известий» о том, что магазины откроются под вывеской «Новая мода» (New Fashion), один из источников Forbes назвал выдумкой: «Такой вариант не рассматривался».

Inditex приостановила деятельность в России 5 марта. Была заморожена работа 502 магазинов, 86 из них принадлежали Zara. В апреле Минпромторг заявил, что испанская компания искала способы вновь открыть российские розничные точки. В сентябре РБК обратил внимание, что ретейлер продолжал оформлять документы на новые товары в России после закрытия магазинов.