«Коммерсант»: магазины Zara откроются в России под новым названием Maag

Ливанская Daher Group, новый владелец бизнеса Inditex в России, планирует открытие первых магазинов в стране под собственными брендами весной 2023 года. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники.
По их словам, первой станет точка в московском центре «Авиапарк» под вывеской Maag. Там будут продавать женскую, мужскую и детскую одежду. Daher Group уже отшивает новые коллекции, которые разрабатывались при участии представителей Inditex, отмечают собеседники издания.
Inditex принадлежат бренды Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka и Stradivarius. 5 марта компания объявила о приостановке работы в России, где у нее было 502 магазина. В октябре группа договорилась о продаже российского бизнеса Daher Group.
В том же месяце российское подразделение Inditex сменило название с «Зара СНГ» на «Новая мода». С декабря 2022 года «Новая мода» зарегистрировала ряд доменов, в названиях которых присутствует слово maag, а также vilet, dub, ecru.