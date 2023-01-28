Baza: москвича подозревают во владении телеграм-каналом Nexta Live

27-летнего Олега С. из Москвы подозревают во владении телеграм-каналом Nexta Live, сообщает Baza. Почему следователи вышли именно на москвича, неизвестно.
По данным Baza, московские следователи обратили внимание на Nexta Live после публикаций от середины марта прошлого года. В ходе поисков владельца телеграм-канала они вышли на Олега С., но что предшествовало этому, Baza не уточняет. Правоохранители предполагают, что именно на его симку оформлен канал Nexta Live.
Baza узнала, что Олег С. практически не ведет свои соцсети, не фигурирует как журналист и не владеет компаниями.
Если Олега С. признают владельцем Nexta Live, то мужчину ждет уголовное дело о публичных призывах к терроризму, по которому грозит от пяти до семи лет лишения свободы, пишет Baza.
Основателем Nexta Live является Степан Путило. У телеграм-канала появилась большая аудитория во время протестов, которые начались после объявления победы Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси в 2020 году. Сейчас на него подписаны более 1,3 млн пользователей.
В 2021 году главреда телеграм-канала Романа Протасевича задержали в минском аэропорту — он летел из Афин в Вильнюс. Воздушное судно было вынуждено экстренно сесть в столице Беларуси после сообщения о минировании. В апреле 2022-го Верховный суд Беларуси признал Nexta Live террористической организацией.