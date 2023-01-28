Baza: москвича подозревают во владении телеграм-каналом Nexta Live

По данным Baza, московские следователи обратили внимание на Nexta Live после публикаций от середины марта прошлого года. В ходе поисков владельца телеграм-канала они вышли на Олега С., но что предшествовало этому, Baza не уточняет. Правоохранители предполагают, что именно на его симку оформлен канал Nexta Live.