Главный редактор Nexta Роман Протасевич уходит из проекта

По его словам, решение об уходе из Nexta не было спонтанным — в разговоре с изданием «Наша нива» он пояснил , что не сошелся видением будущего проекта с его основателем Степаном Путило .

Главный редактор телеграм-канала Nexta Роман Протасевич покидает проект. Об этом Протасевич объявил в своем твиттере.

Nexta — крупнейший белорусский оппозиционный телеграм-канал с 2 млн подписчиков. Резкий рост аудитории площадки произошел во время протестов, которые начались после объявления победы Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии.

Основатель канала Степан Путило в интервью Юрию Дудю не отрицал, что канал зачастую описывает события с предвзятой точки зрения, и называл это «пропагандой в хорошем смысле». Само интервью можно посмотреть здесь.