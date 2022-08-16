Decathlon распродает оставшиеся в России товары на Ozon

Французский ритейлер спортивных товаров Decathlon начал распродажу товарных запасов на фоне закрытия магазинов в России. Найти их можно на Ozon, [пишет](https://tass.ru/ekonomika/15484165 ТАСС со ссылкой на пресс-службу маркетплейса.

Decathlon выставил на продажу в Ozon более 20 тыс. товаров, оставшихся на складе бренда после приостановки деятельности в стране. Это мужская, женская и детская одежда, а также снаряжение для летних и зимних видов спорта.

Ozon уточнил, что речь идет не о параллельном импорте — Decathlon является прямым продавцом товаров на маркетплейсе.

В конце марта Decathlon сообщил о приостановке деятельности в России из‑за санкций Европы на фоне спецоперации. В конце июня магазины ритейлера в Москве закрылись, чтобы гипермаркеты на стояли пустыми из‑за проблем с поставками.