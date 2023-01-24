«Ваши молитвы привели меня домой»: Михалкова выписали из больницы

«Ваше горячее желание моего выздоровления, ваши молитвы привели меня домой. Конечно, еще требуется какое‑то время на восстановление и реабилитацию, но раз врачи меня отпустили, значит, они спокойны», — написал он.
По словам режиссера, он уже приступил к подготовке первого в этом году «Бесогона».
5 января о госпитализации Михалкова написала Baza, заявив, что у режиссера ковидная пневмония, а врачи оценивают его состояние как тяжелое. В пресс-службе артиста сказали, что Михалков госпитализирован с гриппом, не уточнив деталей. Супруга режиссера призвала не делать преждевременных выводов о состоянии ее мужа. На следующий день СМИ сообщили о переводе режиссера в реанимацию.
9 января «Московский комсомолец» написал, что, по его данным, сперва Михалкову поставили диагноз «грипп», но ПЦР-тест подтвердил коронавирус. После положительного теста, сообщал «МК», режиссера перевели в 52-ю ГКБ, которая специализируется на коронавирусных больных.