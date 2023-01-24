«Ваши молитвы привели меня домой»: Михалкова выписали из больницы

5 января о госпитализации Михалкова написала Baza, заявив, что у режиссера ковидная пневмония, а врачи оценивают его состояние как тяжелое. В пресс-службе артиста сказали, что Михалков госпитализирован с гриппом, не уточнив деталей. Супруга режиссера призвала не делать преждевременных выводов о состоянии ее мужа. На следующий день СМИ сообщили о переводе режиссера в реанимацию.