Реклама
Новости

«Ваши молитвы привели меня домой»: Михалкова выписали из больницы

Дарья Мельникова
Сегодня в 19:09

Режиссер Никита Михалков объявил в своем телеграм-канале, что его выписали из больницы.

«Ваше горячее желание моего выздоровления, ваши молитвы привели меня домой. Конечно, еще требуется какое‑то время на восстановление и реабилитацию, но раз врачи меня отпустили, значит, они спокойны», — написал он.

По словам режиссера, он уже приступил к подготовке первого в этом году «Бесогона».

5 января о госпитализации Михалкова написала Baza, заявив, что у режиссера ковидная пневмония, а врачи оценивают его состояние как тяжелое. В пресс-службе артиста сказали, что Михалков госпитализирован с гриппом, не уточнив деталей. Супруга режиссера призвала не делать преждевременных выводов о состоянии ее мужа. На следующий день СМИ сообщили о переводе режиссера в реанимацию.

9 января «Московский комсомолец» написал, что, по его данным, сперва Михалкову поставили диагноз «грипп», но ПЦР-тест подтвердил коронавирус. После положительного теста, сообщал «МК», режиссера перевели в 52-ю ГКБ, которая специализируется на коронавирусных больных.

расскажите друзьям
люди
Никита Михалков
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»