В Москве госпитализировали Никиту Михалкова

Российский кинорежиссер Никита Михалков госпитализирован в одну из московских больниц, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Пресс-секретарь Михалкова подтвердила его госпитализацию. Она заявила, что врачи обнаружили у режиссера грипп, и отвергла распространенную каналом Baza информацию о коронавирусном диагнозе.
Состояние автора «Рабы любви» и «Утомленных солнцем» оценивается как тяжелое, сообщал канал. Там добавляли: «Изначально 77-летнего режиссера госпитализировали в ГКБ № 67. Однако затем медики приняли решение перевезти Михалкова в другую больницу с помощью реанимационной бригады».
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