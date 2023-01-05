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В Москве госпитализировали Никиту Михалкова

Денис Ламехов
Сегодня в 19:23

Российский кинорежиссер Никита Михалков госпитализирован в одну из московских больниц, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Пресс-секретарь Михалкова подтвердила его госпитализацию. Она заявила, что врачи обнаружили у режиссера грипп, и отвергла распространенную каналом Baza информацию о коронавирусном диагнозе.

Состояние автора «Рабы любви» и «Утомленных солнцем» оценивается как тяжелое, сообщал канал. Там добавляли: «Изначально 77-летнего режиссера госпитализировали в ГКБ № 67. Однако затем медики приняли решение перевезти Михалкова в другую больницу с помощью реанимационной бригады».

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