В Москве госпитализировали Никиту Михалкова

Состояние автора «Рабы любви» и «Утомленных солнцем» оценивается как тяжелое, сообщал канал. Там добавляли: «Изначально 77-летнего режиссера госпитализировали в ГКБ № 67. Однако затем медики приняли решение перевезти Михалкова в другую больницу с помощью реанимационной бригады».